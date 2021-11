GUIDONIA – Forza Italia, presentato il nuovo coordinatore provinciale

Valerio Massini è il nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani.

Il 23 enne di Guidonia studente di Scienze Politiche, è stato nominato dal Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani Marco Bestetti su proposta del coordinatore regionale Giovani Lazio, Simone Leoni.

“Oggi si apre un nuovo corso dell’attività politica giovanile in Provincia di Roma: l’obiettivo sarà quello di rendere le nostre ragazze e i nostri ragazzi pronti per essere parte del processo decisionale delle rispettive realtà locali, consapevoli che un giorno saranno loro la futura classe dirigente della nazione. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nei miei confronti per questo delicato ed entusiasmante ruolo, a partire dal coordinatore provinciale On.Alessandro Battilocchio, il vice coordinatore provinciale Stefano Sassano, il coordinatore regionale FIG Simone Leoni, il coordinatore nazionale FIG Bestetti ed il coordinatore uscente Michelangelo Russo.”