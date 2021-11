Tromba d’aria a Nord-Est

Il dipartimento di Protezione Civile del Lazio aveva emesso un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di oggi, sabato 6 novembre 2021

Il Nord-Est tra Monterotondo, Palombara Sabina, Fonte Nuova ha registrato forti precipitazioni e temporali con quantitativi di massima raggiunti pari a 411mm/h.

Tanta la paura tra i cittadini, in virtù delle trombe d’aria che hanno fatto calare la tensione dell’energia elettrica facendo così scattare diversi allarmi delle abitazioni. La situazione sembrerebbe quasi normalizzarsi ma vale l’allerta anche per per le successive 12/18ore.