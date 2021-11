Bonus terme 2021: prenotazioni chiuse in poche ore

Dopo il tilt registrato l’8 novembre e il riattivarsi delle domande per accedere al Bonus Terme 9 novembre, le risorse messe a disposizione dallo Stato, 53 milioni di euro, sono andate esaurite in circa quattro ore (si legge bene anche nell’home page del sito Acque Albule di Tivoli Terme). Anche ieri l’affollamento sul sito è stato ai massimi livelli (sembra 300mila accessi), pure da parte di chi, da privato, non aveva capito che la richiesta andava fatta solo dalle strutture accreditate.

Secondo Federterme “la misura ha dimostrato tutta la sua validità, anche in sostituzione di misure come “ristori” e voucher vacanze, per rilanciare un settore in forte stagnazione, in grado di generare un effetto moltiplicatore per il turismo nei territori termali pari almeno a 6 volte l’investimento dello Stato”. E chiede proprio allo Stato di rifinanziare quanto prima con un nuovo incentivo.