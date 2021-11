Palombara Sabina – A Natale con Momo&Kika

Ormai c’è l’ufficialità, Il Castello di Babbo Natale torna a Palombara Sabina, una località unica in cui grandi e piccini potranno divertirsi per le giornate dell’8, 11, 12, 18, 19, dicembre. Al Castello Savelli di via de Plebiscito ci saranno laboratori e stand enogastronomici con due ospiti molto speciali come Momo&Kika.

Chi sono Momo&Kika

Momo&Kika sono un duo comico, nato a giugno del 2020, che fonde lo spirito di un giovane romano a quello di una campana doc. Insieme i due raccontano con tagliente ironia l’amore in ogni sua sfumatura, inseme alla piccola Leiva, la cagnolina divenuta coprotagonista delle nostre avventure.