Sabrina Ferilli balla con la madre in tv

A Tu sì que vales, il talent show di Canale 5, Sabrina Ferilli ha sfidato nel ballo la madre Ida. Una sfida tutta fianese. Le due donne si sono lanciate in una gara di liscio, mentre Maria De Filippi prendeva in giro l’attrice: “Sembri una gallinella”. “Prima di partire ceno con i miei perché ho paura di morire”, ha specificato l’attrice di Fiano per ribadire il grande affetto che la lega alla famiglia e alla sua città. Sono state così Sabrina e mamma Ida le protagoniste dell’ultima puntata del talent andato in onda ieri sera, sabato 13 novembre. All’orchestra Mirko Casadei, il figlio di Raoul. I musicisti si sono proposti di coinvolgere tutti i presenti nel ballo tipico romagnolo: “Siamo qui per ricordare il re del liscio”. Maria De Filippi, allora, ha fatto una proposta: “Sai chi è davvero brava, ma veramente brava nel liscio, una è Sabrina Ferilli e l’altra è sua madre, che è bravissima”. Ferilli, allora, ha aguzzato la vista per cercare la signora Ida, ma non la trovava: “Con le mascherine mi sembrano tutti mamma. Mamma vieni è il tuo momento, riscattati da anni di balere”.

La conduttrice ha proposto una sfida tra madre e figlia a suon di liscio. Così, l’attrice è stata affiancata da un ballerino, mentre la signora Ida da Mirko Casadei. Dopo che le due donne si sono lanciate nella danza, Maria De Filippi non ha avuto dubbi: “Tua madre è perfetta, mentre tu sei più cialtrona”. Poi, hanno ballato anche l’hully gully, insieme a Belén Rodriguez e Giulia Stabile. Maria De Filippi ha punzecchiato l’amica: “Tutti perfetti, tranne Sabrina che sembrava un vigile impazzito”. Mirko Casadei ha proposto, infine, di cimentarsi con la mazurca. Maria De Filippi – come riporta Fanpage – non è stata magnanima nemmeno in questo caso: “Sembri una gallinella. Signora insegni a ballare a sua figlia”.

IL FUORI ONDA

Finita la performance dell’orchestra Casadei, Sabrina Ferilli ha chiesto alla madre di tornare in platea: “La tua presenza porta Maria a prendermi per il c…”. Maria provava a intromettersi e Sabrina: “Non ascoltarla, guarda me che sono tua figlia. Fai come faccio io da anni. Ricordati che le scarpe che volevi a Natale altrimenti non te le do”. Durante un fuori onda, poi, Maria De Filippi si è chiesta: “Chissà tua mamma che pensa…tre figli, due perfetti e una così”. E Ferilli ha replicato: “Sappi che questa figlia riempie la vita a quei genitori”. La conduttrice, allora, ha svelato un aneddoto sull’attrice. Ogni volta che fa un viaggio anche solo di quattro giorni, raduna la famiglia e fa una cena con loro. La diretta interessata ha confermato: “Non so che può succedere, posso pure morire, almeno me li sono gustati un’ultima sera”.

