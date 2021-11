Gatti avvelenati a Villa Adriana, le volontarie “forse veleno per topi”

Triste storia a Villa Adriana dove negli ultimi giorni sono stati avvelenati dei gatti. Dei circa 30 mici, che si trovano su un’area privata aperta al pubblico, ne sono morti due ed altri sono in gravi condizioni. “Cinque di loro hanno segni di avvelenamento – spiegano le volontarie dell’associazione Mici di Lory – ma dei 30 che abbiamo scoperto a luglio, ed abbiamo accudito in questi mesi, molti non se ne trovano più”.

“La nuova colonia che abbiamo scoperto – proseguono le volontarie -, composta di circa 30 gatti, non c’è più. Sono tutti completamente spariti. Avevamo iniziato ad occuparci di loro e a sterilizzarli, con amore, pazienza e totale dedizione. Ogni giorno, ogni santo giorno, portavamo loro da mangiare. 30 gatti ora non ci sono più. Sospettiamo, anzi siamo certe, siano stati tutti avvelenati. Ieri l’ultimo rimasto di loro sbandava e aveva la bocca completamente bruciata, abbiamo provato a prenderlo ma nulla. Per noi oggi è un giorno immensamente triste, uno dei tanti giorni che dimostrano in che orribile mondo viviamo, un mondo dove creature innocenti vengono uccise da gente senza scrupoli. 30 gatti non ci sono più e come al solito la colpa è di una mano umana ed assassina. Riposate in pace, piccoli angeli. Nel profondo del nostro cuore speriamo sempre che ci sia un dopo e che in quel dopo voi possiate vivere liberi, sereni e felici, al riparo dalla cattiveria degli esseri umani”.

COMUNE ED ASL

“Noi – spiegano da Mici di Lory – abbiamo fatto segnalazioni al Comune ed all’Asl chiedendo il riconoscimento della colonia felina. Purtroppo, però, trovandosi su un’area privata non è stato possibile. A nostre spese abbiamo iniziato con le sterilizzazioni ed ora ci stiamo prendendo cura dei gatti avvelenati”.