E’ stato semi-distrutto e reso inagibile dalle fiamme originate da un corto circuito, ora il Comune di Guidonia Montecelio lo rimette in sesto.

Così il 29 novembre il dirigente ai Lavori Pubblici Egidio Santamaria ha affidato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’Asilo Nido comunale “Il Giardino di Elisa”, la struttura in bio-edilizia realizzata con 600 mila euro di soldi pubblici in località Finestroni a via della Pietrara a Guidonia che da febbraio 2017 ospita 60 bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 36 mesi.



I lavori sono stati assegnati a trattativa diretta alla “Ditta Scacchi Ezio” di Montecelio che ha presentato un’offerta per un importo totale lordo di 81.740 euro.

La scuola era stata danneggiata da un incendio divampato nella serata del primo ottobre che secondo i vigili del fuoco avrebbe un’origine colposa, probabilmente da un corto circuito.