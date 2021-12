Castelnuovo di Porto. Il nuovo servizio Sentinella di Junker

Prosegue la lotta alle discariche abusive e all’abbandono stradale dei rifiuti con il supporto della moderna tecnologia. A Castelnuovo di Porto ha preso il via il nuovo servizio Sentinella di Junker: una App professionale per la gestione specifica delle segnalazioni cittadine capace di prendere in carico istantaneamente le questioni riscontrate sul campo.

Segnalare situazioni di degrado ambientale, danni agli arredi urbani, abbandono di rifiuti sarà molto facile per i cittadini che non dovranno far altro scaricare Junker APP sullo smartphone e scattare una foto.

“Con il nuovo Servizio Sentinella di Junker App – afferma l’assessore all’Ambiente Emanuele Baldelli – i cittadini non solo potranno davvero diventare i sorveglianti attivi del nostro territorio, ma potranno anche ricevere sul telefonino un tracciamento automatico di tutte le fasi di intervento che seguono all’invio della segnalazione. L’utilizzo di sistemi tecnologici e innovativi per migliorare i servizi al pubblico è uno dei cardini di questa amministrazione che nell’ultimo anno ha lanciato diversi progetti hi-tech come le panchine intelligenti alimentate a pannelli solari, posizionate nei parchi e vicino le fermate con tanto di Wi-Fi gratuito e possibilità di ricarica per cellulari; i totem informativi nelle piazze, la fontanella dell’acqua 2.0, e ora la suite Junker per la raccolta differenziata”.

