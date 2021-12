Guidonia, nuove adesione al progetto “Uniti in Comune”

Si allargano le basi del progetto civico “Uniti in Comune”. Ad annunciarlo il consigliere comunale Claudio Zarro. “Sono contento ed onorato di comunicare e formalizzare l’ingresso di nuove forze nel nostro percorso civico di “Uniti in Comune”, – ha detto – Si uniscono alla federazione di liste civiche ed al progetto la collega consigliera comunale Lorena Roscetti, con la quale ho condiviso numerose battaglie, non ultima quella sul Tmb, ed un nuovo soggetto politico, di stampo giovanile dal nome “Movimento Giovani Guidonia Montecelio””. “In bocca al lupo a noi per un futuro pieno di soddisfazioni ed ora…al lavoro per il bene della nostra citta'”, ha concluso Zarro.

