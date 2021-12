Tutto il fascino (imprenditoriale) della zona industriale di Monterondo

La zona industriale di Monterotondo è satura, non ci sono più spazi vuoti: ad accaparrarsene uno degli ultimi è stata un’azienda multinazionale con sede in Campania che qui ha messo su la sua sede di logistica ICT. I motivi sono come si sa i soliti, vicinanza da Roma e casello autostradale pronto per portare merci e uomini in ogni parte d’Italia. Allora sempre di più ci si guarda attorno, magari in un’area limitrofa tipo quella in località Capanna Vecchia. Sarà possibile, dopo il raddoppio della Salaria bis e della messa in sicurezza di un territorio a forte rischio alluvione? Ne abbiamo parlato nel prossimo numero di Tiburno in edicola il 7 dicembre. Intanto, nell’attuale area industriale, si aspetta l’arrivo della fibra, in modo da far volare il business ancora di più.

Servizio su Tiburno digitale e cartaceo del 7 dicembre