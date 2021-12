TIVOLI – Il parcheggio della scuola di Bagni dedicato a Little Tony

Uno è stato tiburtino doc oltre che cittadino onorario per la sua fama internazionale. L’altra è stata legata alla “Superba” in termini artistici e soprattutto sociali per la sua battaglia contro la possibile apertura di una discarica adiacente alla villa dell’imperatore Adriano. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di intitolare due strade al cantante Little Tony e all’attrice Franca Valeri.

Lo ha deciso venerdì 3 dicembre la giunta comunale del sindaco Giuseppe Proietti che con la delibera 248 ha approvato una modifica al Piano della Toponomastica e le nuove denominazioni di strade e piazze a Tivoli Terme. Il provvedimento fa seguito all’istanza presentata il 23 marzo scorso dall’Associazione “Cittadini in movimento” con la proposta di una serie di nomi e relativi luoghi.

Così lo slargo oggi denominato piazza Catullo retrostante il vecchio complesso di via Cesare Augusto sarà largo Maria Grazia Cutuli, la giornalista catanese assassinata in Afghanistan il 19 novembre 2001 a soli 39 anni. Secondo la proposta l’area all’intersezione tra viale Dante, via Cecco Angiolieri e via Emilio Salgari sarà dedicata ad Alda Giuseppina Merini, nota come Alda Merini, poetessa, aforista e scrittrice deceduta a Milano il primo novembre 2009.

La strada che collega il sottopasso alla scuola media Orazio e costeggia il campo sportivo dell’Albula diventa via Catullo in onore a Gaio Valerio Catullo, poeta romano morto in Roma nel 54 avanti Cristo al quale è già intitolata l’omonima piazza di Tivoli Terme. Infine l’ultima strada a mutare nome è viale Dante nel tratto compreso tra l’intersezione con via Orazio e l’intersezione con via dei Laghi che diventa via dei Bagni Vecchi.

La proposta dell’Associazione “Cittadini in movimento” prevede l’intitolazione di una strada anche per Franca Norsa in arte “Franca Valeri”, attrice, sceneggiatrice e drammaturga di teatro e cinema, deceduta a Roma il 9 agosto 2020, e per Antonio Ciacci in arte “Little Tony”, nato a Tivoli il 9 marzo 1941 e deceduto a Roma il 27 maggio 2013, attore e cantante, cittadino onorario della città di Tivoli dal 14 luglio 2007. Due personalità decedute da meno di 10 anni alle quali per legge non è possibile dedicare vie o piazze senza l’autorizzazione della Prefettura.

Per questo la giunta ha dato mandato agli uffici di acquisire il via libera preventivo sia per i due artisti che per Albino Bernardini, il maestro elementare autore del libro “Un anno a Pietralata” deceduto deceduto il 31 marzo 2015 nella sua casa di Bagni di Tivoli all’età di 98 anni.