Ricavi diminuiti del 10% per le telecomunicazioni

I ricavi delle principali aziende di settore si sono ridotti del 10,1% nel periodo 2016-2020, passando da 31,5 miliardi di euro nel 2016 ai 28,3 miliardi di euro nel 2020. È quanto emerge dai bilanci d’esercizio di oltre 30 imprese operanti nel comparto, analizzati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Dopo un miglioramento ottenuto nel 2019, rileva l’Agcom, la nuova flessione osservata lo scorso anno è legata alla crisi pandemica ma deriva pure dalla forte concorrenza. Da considerare anche gli investimenti aziendali effettuati tra il 2016 ed il 2020, valutabili in 40,6 miliardi di euro e, nel periodo considerato, in grado di assorbire mediamente oltre il 95% dei flussi di cassa generati dall’attività operativa.

Dal monitoraggio di Agcom, a fine 2020, gli addetti diretti nel settore risultano essere 60.600, con una riduzione complessiva nell’ultimo anno di poco più di 1.400 unità lavorative. Il trend di riduzione degli addetti è in atto da tempo (nel 2016 gli organici del comparto erano, in termini omogenei, circa 70.000) ed è conseguente ai processi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato alcuni tra i principali operatori storici (Tim, Vodafone e Wind Tre in particolare). Attenua un poco questo andamento la crescita degli operatori che più di recente sono entrati sul mercato: Iliad e Open Fiber (di fatto, non presenti sul mercato nel 2016) hanno superato complessivamente, a fine 2020, i 1.300 addetti, mentre i livelli occupazionali dei principali operatori FWA (cioè un sistema di trasmissione dati mista, tra una rete cablata in fibra ottica e una con frequenze radio), come Eolo e Linkem, sono cresciuti di oltre 300 unità, sempre nel periodo considerato.