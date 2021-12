Boris Johnson: “Vaccinatevi, è uno tsunami”

L’appello al Regno Unito è arrivato via tv. “Non c’è tempo da perdere. Fate la terza dose di vaccino il prima possibile. La nuova variante Omicron è un’emergenza nazionale. È una nuova ondata, una marea”. Cinque mesi fa, Boris Johnson timbrava il “liberi tutti”: addio a mascherine e qualsiasi restrizione contro il Coronavirus. Nel Regno Unito, sembrava essere tornati all’era pre Covid. Nella serata di ieri, domenica 12 dicembre 2021, invece, il primo ministro britannico ha lanciato un accorato appello alla nazione: “Vaccinatevi tutti, e subito”. Perché la variante Omicron corre oltremanica. Dilaga in maniera esponenziale. La premier scozzese Nicola Sturgeon e quello gallese Drakeford già lo chiamano “tsunami”. Solo ieri altri 1239 casi di Omicron nel Paese, record. Il doppio del giorno prima. Entro fine anno si stimano un milione di contagi”. Intanto convinto dagli scienziati ha innalzato l’allerta nazionale Covid al livello 4 su 5. “Scusate, ma devo parlarvi”, il primo ministro ha aperto così il suo appello, “siamo di fronte a una nuova emergenza contro il Coronavirus. Dobbiamo rinforzare il nostro muro di protezione. Da domani, tutti i maggiorenni potranno prenotare la terza dose, anche a tre mesi dalla seconda. È la nostra unica difesa contro Omicron. Due dosi non bastano“.

