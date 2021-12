Covid Lazio, più di 2.600 casi in un giorno

Sono 2.652 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino del 16 dicembre. Dodici i morti. A livello regionale “su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2.652 nuovi casi positivi (+765), sono 12 i decessi (+1), 805 i ricoverati (-21), 111 le terapie intensive (stabili) e +835 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%.

“I casi a Roma città sono a quota 1.164”, ha sottolineato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Il Lazio “ha il record di persone testate: superati i 5 milioni, in rapporto alla popolazione è il più alto livello in Italia di testing”, ha evidenziato D’Amato.