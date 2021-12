Morlupo – Obbligo di mascherina all’aperto

Alla luce delle ultime direttive emanate dal Governo e per esercitare una opportuna azione di prevenzione rispetto alla circolazione del Sars-cov-2, il sindaco Ettore Iacomussi ha firmato in data odierna una ordinanza con la quale dispone che: con decorrenza immediata e fino al 31 gennaio 2022 compreso:

• Negli spazi all’aperto non isolati è fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie in ogni situazione in cui non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno di due metri;

• L’utilizzo di tali dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze – durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all’aperto, o mentre si è in fila in attesa di accedere ai pubblici esercizi, alle attività commerciali, agli uffici, ecc.

• Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

o I bambini con età inferiore a sei anni;

o Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

o Gli artisti, i presentatori, le autorità civili e religiose sul palco, durante la loro esibizione; o I componenti delle bande musicali che utilizzano strumenti a fiato; o I portatori di statue e palanchini; o Le persone che stiano mangiando o bevendo nei luoghi in cui è consentito; o Le persone durante l’esercizio dell’attività fisica all’aperto.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa, fatta salva, ed impregiudicata, sin d’ora, ogni ulteriore sanzione di carattere penale ove dovessero ravvisarsi fattispecie da sottoporre all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria competente.