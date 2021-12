A San Polo dei Cavalieri il presepe vivente è medievale

Mercatini in piazza e il presepe vivente nel centro storico, arroccato attorno al castello. Sarà una giornata all’insegna dei sapori e delle tradizioni natalizie oggi, domenica 19 dicembre, a San Polo dei Cavalieri. Nel paese ai piedi della Valle dell’Aniene si festeggia “Natale nel Borgo”, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco. Da mattina a sera bancarelle con prodotti enograstronomici e natalizi. Appuntamento sia al mattino che nel pomeriggio anche col Presepe vivente con decine di persone del luogo rappresenteranno la Natività in veste medievale. In piazza Garibaldi, come annuncia il sindaco Simone Mozzetta, sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale, per la felicità dei più piccoli, ma non solo. (La foto di archivio)

Condividi l'articolo: