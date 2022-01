Cinque milioni di euro per il restyling di Mentana

Dal Pnrr 5 milioni per Mentana. “I tre progetti presentati dalla nostra amministrazione”, annuncia il sindaco Marco Benedetti, “beneficeranno del contributo previsto dalla legge 160/2019 e dal DPCM del 21 Gennaio 2021, contributi nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione urbana con lo scopo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; incentivo alla mobilità sostenibile”. “L’ammontare del contributo ricevuto è stato il massimo concedibile per i comuni come il nostro, nella fascia di popolazione tra i 15.000 e 49.999 abitanti”, precisa il sindaco. Ecco i progetti nel dettaglio:

CENTRO STORICO

Per il Centro Storico di Mentana stanziati, quasi un milione e mezzo di euro, precisamente 1.416.662 euro. Saranno investiti su via largo Lolli e via Fontapresso, per il rifacimento della sede stradale di via III Novembre, la riqualificazione della selciatura, della scalinata e delle due facciate degli “Scaloni del Monumento” con creazione di passaggi per persone disabili, recupero del lavatoio e parcheggio antistante. Restyling anche pervia Fontapresso e fontanile. Rifacimento delle facciate e dell’arena ex Cinema Rossi, con apertura dei percorsi di collegamento con Palazzo Borghese.

CASTELCHIODATO

Per Castelchiodato ci saranno investimenti per 1.200.000 euro. Si riqualificherà l’area della Piazza Giacomo Matteotti con la riorganizzazione degli spazi e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Via Alcide De Gasperi fino a via Silvio Pellico saranno corredate da marciapiedi. Creazione del passaggio pedonale che collegherà piazza Giacomo Matteotti al parcheggio via Val di Passa e alla nuova scuola. Integrazione dell’illuminazione pubblica lungo i percorsi.

PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Per Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa il progetto ammonta a 2.168.836. Sarà realizzato il “Boulevard via Giolitti” attraverso la riqualificazione di tutta la piazza. In base al progetto verrà creato un palco permanente e nuovi spazi da destinare ad attività socio-culturali. Via Giolitti verrà corredata da nuovi parcheggi, nuovi punti vendita integrati alle attuali attività commerciali ed agricole, da percorsi ciclo-pedonali. Prevista anche, nell’area che sarà resa perdonabile, la sistemazione area verde in prossimità della rotatoria di via Spontini. Un progetto importante che punta ad integrare la piazza a tutto il quadrante fino alla nuova area mercato, alla rotatoria di via Spontini e ai giardini.

“Come deve essere “Mentana Città Moderna” ci è chiaro”, ha specificato il sindaco.