Guidonia – Scaricava rifiuti alla Selciatella, denunciato un camminante

Erano pronti a scaricare quintali di materiale ferroso e di scarto lungo via della Selciatella. I militari della stazione dei carabinieri forestali di Ciciliano e Guidonia oggi con la collaborazione delle guardie ecologiche Fedra hanno fermato e multato, in due distinti momenti, in via della Selciatella due camion carichi di rifiuti.

IL SEQUESTRO

Gli operanti hanno anche sequestrato il Fiat Ducato col quale un conducente, un camminante (appartenente alla comunità nomade siciliana) trasportava tubi di ferro, parti di impianti di aerazione, controsoffitti. Nel suo caso si procede per trasporto e gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’altro mezzo, che trasportava solo rifiuti non pericolosi e condotto da un cittadino romeno residente in Campania, è risultato sprovvisto di revisione e con una targa poco visibile.