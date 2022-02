Omicron non ha risparmiato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato, da mesi in prima linea contro la pandemia.”Purtroppo sono appena risultato positivo. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l’Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre solo un po’ di mal di gola”, ha scritto sui social.

