Marinella ritrovata in casa, era morta da due anni

E’ stata ritrovata senza vita su una sedia del tinello due anni dopo il suo decesso. Quella di Marinella Beretta è una storia di solitudine e indifferenza accaduta a Prestino, una frazione di Como, dove la pensionata 70enne abitava da sola in una villetta di proprietà di un uomo svizzero ma concessa in usufrutto a vita.

Secondo i carabinieri, il decesso è avvenuto per cause naturali. Il corpo era decomposto, nessuno l’aveva più vista né cercata da settembre 2019. Da allora Marinella non ha ricevuto una telefonata né una visita dai vicini di casa. Nessuno si è chiesto il perché la cassetta delle lettere non fosse mai svuotata.

Se non si troveranno amici o parenti, sarà il Comune a pagare i funerali.