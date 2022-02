GUIDONIA – Ladri in pizzeria, rubato il fondo cassa

Per penetrare all’interno hanno forzato la saracinesca, ma sono stati talmente chirurgici da non svegliare il vicinato. Così nella notte fra sabato 12 e domenica 13 febbraio i soliti ignoti hanno derubato “Pastizzeria”, la pizzeria da asporto con consegne a domicilio sita al civico 11 di via Nazario Sauro, strada adiacente alla via Maremmana inferiore e antistante piazza San Giuseppe Artigiano, nel centro abitato di Villanova di Guidonia.

La scoperta del furto è avvenuta soltanto verso le 11 di ieri mattina, quando la titolare Laura Tofani e il pizzaiolo Antonio Di Palo, moglie e marito di 44 e 42 anni residenti a Setteville di Guidonia, si sono recati al locale. La saracinesca era ancora sollevata di circa mezzo metro, lo spazio sufficiente ai ladri per intrufolarsi all’interno e portare via un computer portatile e il cassettone della cassa contenente 410 euro, l’incasso del sabato sera. La coppia ha allertato il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Tivoli, dove domani – martedì 15 febbraio – la titolare presenterà formale denuncia per il primo furto subìto in tre anni di attività.

“Avevamo chiuso il locale alle 22,30 – racconta Antonio Di Palo – e per la prima volta avevamo lasciato l’incasso all’interno, anche perché domenica mattina avremmo dovuto fare la spesa con quei soldi. Guarda caso, ci hanno derubati. La pizzeria non è protetta dall’allarme, all’interno ci sono soltanto il forno e l’impastatrice, non credo che riescano mai a portarli via”.

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio un furto con le stesse modalità era stato messo a segno ai danni de “L’isola della Frutta”, il negozio di viale Roma 110, nel centro di Guidonia: bottino, 350 euro in monete del fondo cassa.