GUIDONIA – Ladri in frutteria, rubato il fondo cassa

Per forzare la saracinesca hanno smurato il lucchetto con mazzetta e scalpello. Così nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio ignoti hanno derubato “L’isola della Frutta”, il negozio di viale Roma 110, nel centro di Guidonia.

La scoperta da parte del titolare è avvenuta alle 5 di ieri mattina, quando è andato ad aprire l’attività e ha trovato la serranda sollevata di mezzo metro.

I ladri erano riusciti a scassinarla rompendo la soglia e il pavimento e a penetrare all’interno facendo razzia del fondo cassa, circa 350 euro in monete.

Ladri fortunati, considerato che la frutteria non è dotata di impianto antifurto e che le telecamere interne erano fuori uso.

Nessuno dei residenti lungo il corso cittadino è stato svegliato dai rumori e i danni al negozio sono di importo superiore al bottino.

Per “L’isola della Frutta” si tratta del primo furto subito in 12 anni di attività.

