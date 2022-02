Monterotondo – Malamovida e auto in fiamme, verso la sorveglianza per la giornalista Cinzia Fiorato

Secondo Iacovino e Fiorato la pista dell’avvertimento sarebbe molto concreta. Tanto che lo stesso avvocato già nella notte di sabato si era rivolto a chi aveva dato fuoco al loro Suv direttamente su Facebook ricordando le 10 denunce presentate nel corso del tempo da lui e dalla compagna in difesa del decoro di piazza della Libertà dai teppisti della malamovida. “Non ci fermerete mai, miserabili! I vigliacchi codardi hanno bruciato la nostra macchina ma non bruceranno mai la nostra dignità“.

LA GIORNALISTA: “IL PREFETTO MI HA ESPRESSO SOLIDARIETA'”

“Mi ha appena chiamata il Prefetto di Roma“, ha scritto oggi la giornalista sul suo profilo, “Ci ha espresso grande solidarietà e vicinanza e ha assicurato che si occuperà personalmente della situazione di Monterotondo e che porrà rimedio secondo i poteri a lui attribuiti dalla legge alle criticità evidenziate e denunciate. Una vicinanza importantissima per noi ma soprattutto per la città.

Il Prefetto ha garantito che sarà presa ogni misura prevista dalla legge per arginare la criminalità, il degrado e gli aspetti più devastanti sul territorio del fenomeno malamovida. Ci ha tenuto a dirmi che a Roma è stato adottato un protocollo in accordo con il sindaco Gualtieri che sta dando già i primi risultati. Mi ha assicurato che resteremo in contatto e che ci terremo informati a vicenda su ogni sviluppo. Dal canto mio io non posso far altro che ribadire, senza alcun pregiudizio ideologico o politico, che noi cittadini chiediamo solo il rispetto della legge e dei diritti costituzionalmente garantiti: il sonno, la tranquillità, la salute e la sicurezza, diritti primari e insopprimibili né condizionabili da altre esigenze, comprese quelle delle attività commerciali o di qualsiasi altra iniziativa economica, come confermato dal Consiglio di Stato più volte.

Ora ci si metta seduti a un tavolo e ci si spogli di ogni personalismo istituzionale. Il commercio è libero fino a che non viene compromesso il diritto naturale e costituzionale. La liberalizzazione è calmierata da norme che tutelano il territorio, come sancisce il T.U. sulla pubblica sicurezza e il T.U. sugli enti locali. Il centro storico va protetto e salvaguardato. I residenti hanno diritto di godere dei loro beni e della loro vita familiare. Noi non faremo alcun passo indietro e continueremo a chiedere l’intervento delle autorità per il rispetto della legge in tutte le sue espressioni. Ringrazio l’associazione Insieme per il Centro Storico, il suo direttivo e i suoi iscritti per la determinata presa di posizione e il coraggio di unirsi in questa battaglia di civiltà”