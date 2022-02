GUIDONIA – Da Villalba all’Ucraina, coperte e farmaci per le vittime

Il tam tam è partito in rete oggi pomeriggio, lunedì 28 febbraio, dal quartiere fondato un secolo fa dalle migrazioni da ogni parte d’Italia.

Villalba di Guidonia si attiva per raccogliere materiale per le famiglie ucraine impegnata nella resistenza contro l’attacco lanciato dalla Russia di Putin. A lanciare l’appello di un aiuto umanitario per l’Ucraina è Giovanni Bastianelli amministratore dei Gruppi Facebook “Se sei di Villalba” e “Villalba”.

C’è urgente bisogno di coperte, assorbenti, pannolini, per bambini, cerotti, garze, medicinali di vario tipo, calzini e mutande.

Il punto di raccolta è l’Alimentari di Rita Bibbò in Via Sicilia 72/A, a Villalba.