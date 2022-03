Castel Madama – Bambini in piazza per la pace

“Pace pace, la guerra non ci piace“. Un unico grido accompagnato da centinaia di bandierine e palloncini. I bambini di Castel Madama stamattina sono scesi in piazza contro la guerra. Dati 3 ai 13 anni, in gruppi, hanno sfilato per le vie del paese e poi una volta ai Collicelli, uno ad uno hanno lanciato il loro appello ai potenti del mondo: “Noi bambini non vogliamo la guerra“. Tante lettere e un unico sogno lasciarsi alle spalle la pandemia e peggio ancora ora la guerra.

Una iniziativa dell’amministrazione comunale che ha coinvolto in primis la dirigente scolastica Mariaroberta Gregorini e i bambini e i ragazzi delle classi materne, primaria e media. Tra le prime file anche il sindaco Michele Nonni e l’amministrazione al completo, opposizione e maggioranza uniti dallo stesso appello. Centinaia di persone in particolare mamme e nonni hanno assistito dai balconi e in piazza commuovendosi.