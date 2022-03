Monterotondo – Il Moonshine Lounge Bar devolve gli incassi all’Ucraina

Non solo raccolte in parrocchia e nei supermercati. Anche i locali si attrezzano per racimolare fondi e generi di prima necessità. A Monterotondo il Moonshine Lounge Bar , cocktail bar di via Cavour, contribuirà devolvendo gli incassi di domenica 6 e lunedì 7 marzo all’associazione “Razom for Ukraine”. Nelle stesse serate verrà allestito anche un piccolo stand fuori dal locale per la raccolta di beni di prima necessità quali: kit medici, viveri a lunga conservazione, coperte e indumenti pesanti che saranno portati al centro di raccolta nella chiesa ortodossa di Santa Sofia.

