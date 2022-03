TIVOLI – Ospedale, 83 mila euro di porte e infissi nuovi

Via ai lavori di manutenzione straordinaria degli infissi e dei serramenti dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Lo ha deciso lunedì 14 marzo il Direttore generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito che ha affidato il servizio alla “Sel Srl”, una ditta specializzata con sede a Colonna per un importo complessivo di 83 mila 692 euro. L’azienda si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire le lavorazioni in tempi ritenuti consoni all’urgenza del caso e dell’importo degli interventi e a tal proposito il 22 febbraio ha presentato il preventivo di spesa.

Trenta porte in alluminio ad un’anta aventi telaio telescopico, fascia di rinforzo centrale, serratura scocco e mandata, doppia maniglia in alluminio, pannellatura impermeabile di color bianco al prezzo di 18 mila euro più iva.

Altre 15 porte in alluminio a due ante aventi telaio telescopico, fascia di rinforzo centrale, serratura scocco e mandata, paletti semi-fissi e pannellatura impermeabile di color bianco a 12 mila euro più iva.

Nel computo dei costi figurano 8.100 euro (sempre iva esclusa) per 10 infissi in alluminio a taglio termico certificati di color bianco completi di vetri camera infortunio a basso emissivo con gas.

E ancora: una vetrata in alluminio di color bianco avente scorrevole centrale a due ante e lati fissi completa di vetri antinfortunio satinati a 2.200 euro più iva.

Tre armadi in alluminio di color bianco aventi bordature stondate, apertura mediante ante scorrevoli con guarnizioni a spazzola antipolvere, pannellature impermeabili di color bianco, struttura in acciaio verniciata a polveri per alloggiamento di 5 ripiano in multistrato laminato da 2 centimetri a un costo complessivo di 9.800 euro più iva, uno da 3.600 euro e gli altri due da 3.100.

Infine una struttura in acciaio verniciata a polveri di color bianco per 5 ripiani in multistrato laminato da 2 centimetri ad un costo di 7 mila più iva.

Ulteriori 16 mila euro saranno spesi nella manutenzione per ripristino di porte divelte, avvolgibili, maniglie per infissi, maniglie doppie per porte, pompe chiudi porta, serratura per porte, installazione di maniglioni antipanico e sostituzione di vetri antinfortunio.