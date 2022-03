Open day autismo il 2 aprile: gli appuntamenti della Asl Rm5

Autismo, “Nel blu dipinti di blu”, nella ASL Roma 5 Open Day tutti i sabati di aprile. La ASL Roma 5, aderendo all’iniziativa della Regione Lazio: Open Day “Aprile Blu”, per il sostegno dei bambini da 0-6 anni e delle famiglie colpite da questa patologia, durante il mese di aprile ha programmato 5 Open Day a partire dalle 9 presso i TSMREE (servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva).

Per l’occasione gli operatori dei servizi resteranno a disposizione delle famiglie e verranno proposte varie attività dall’informazione a laboratori ludico-creativi (per i bambini prescolari 0-6 anni).

Per chi volesse informazioni e/o volesse partecipare ad una o più sezioni sarà necessaria la prenotazione che può avvenire per mezzo posta elettronica, scrivendo alla seguente e-mail: giornatamondialeautismo@aslroma5.it inserendo nominativo, residenza, recapito telefonico e orario delle attività scelte; per i laboratori ludico-creativi sarà necessario riportare l’età del bambino.

LE DATE DEGLI OPEN DAY NELLA ASL ROMA 5

2 aprile – TMSREE Guidonia, via dei Castagni 20/22

2 aprile – TMSREE Tivoli, Piazza Massimo 1

9 aprile – TMSREE Subiaco, Largo Mazzini 5

23 aprile – TMSREE Colleferro-Palestrina, via degli Esplosivi 9 (Colleferro)

30 aprile – TMSREE Mentana, via Reatina angolo via Fermi

IL 2 APRILE

Il 2 Aprile ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day), istituita dall’ONU nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare i cittadini degli Stati membri delle Nazioni Unite alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, in Italia, un bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Quest’anno, a causa della emergenza pandemica, questa giornata assume un rilievo particolare e la regione ha inteso promuovere con la collaborazione dei servizi dell’età evolutiva un’iniziativa a sostegno dei bambini e delle famiglie colpiti da questa patologia: l’ “Open Day Aprile Blu”, durante il quale le equipe multidisciplinari saranno a disposizione.