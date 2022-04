GUIDONIA – Cade dalla moto per la buca, il Comune risarcisce 4.700 euro

Un motociclista che rovinare sull’asfalto per colpa di una buca. Una scena vista e rivista decine di volte a Guidonia Montecelio dove negli ultimi anni le condizioni del manto stradale hanno rappresentato un vero e proprio pericolo pubblico.

Ma la mancata manutenzione ha un costo, perché ora il Comune paga l’infortunato. Così con la determina numero 23 firmata il 18 marzo dal dirigente Paola Piseddu e pubblicata all’Albo Pretorio oggi, lunedì 4 aprile, l’Ente è pronto a linquidare 4.700 euro al 70enne di Palombara Sabina Bernardo Eterno.

Nella serata del 21 agosto 2021 l’uomo percorreva via Colle Nocello a La Botte, strada buia e piena di “crateri”, e perse l’equilibrio a causa di un grande avvallamento, rovinando sull’asfalto. Conseguenze: scooter danneggiato, contusioni e ferite agli arti superiori e inferiori.

Dalla determina 23 pubblicata oggi si evince che l’Ufficio Sinistri ha preso atto che evitare la buca era praticamente impossibile, per cui ha proposto al 70enne il componimento bonario dell’incidente in chiave conciliativa con i 4.700 euro a totale definizione del danno e in cambio lo scooterista abbandonerà ogni ulteriore pretesa.

Vale la pena ricordare che le buche di Guidonia Montecelio in undici mesi del 2021 all’amministrazione del sindaco Michel Barbet sono costate tanto quanto mediamente costa un appalto per la riparazione di una minima parte di esse: 55.484 euro e 99 centesimi. E’ la cifra spesa da gennaio a novembre 2021 dall’Ufficio Sinistri per risarcire 21 utenti della strada rimasti vittime del manto dissestato.