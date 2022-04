Terremoto nella provincia di Roma alle 22.21: epicentro Ciciliano

Forte scossa di terremoto in serata nella provincia di Roma, alle 22.21. La scossa segnalata in un primo momento tra magnitudo 3.4 a 3.8 e poi catalogata come 3,4 è stata avvertita in maniera nitida in tutta la Città del Nord Est da Subiaco fino a Fiano Romano, passando per Tivoli, Castel Madama, Guidonia, Mentana e Fonte Nuova. L’epicentro Ciciliano. Per ora non sarebbero stati registrati danni. In alcune zone è stato avvertito anche un boato.

Una scossa analoga, sempre con epicentro a Ciciliano era stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 9.23 del primo aprile.