GUIDONIA – San Giuseppe Artigiano, a Villanova torna la festa patronale

Processione, messa, mercato, musica, balli, spettacolo musicale e comico. Dopo due anni e mezzo di pandemia, a Villanova, il quartiere più popoloso di Guidonia Montecelio, dal 29 aprile al primo maggio torna la Festa patronale in onore di San Giuseppe Artigiano.

Durante la tre giorni si terrà il mercato straordinario in Piazza San Giuseppe Artigiano, dove si svolgerà l’intera manifestazione. La fiera mercatale, richiesta da numerosi commercianti, inizierà dalle ore 16 di venerdì 29 Aprile fino alle ore 22 di domenica primo Maggio, Festa dei Lavoratori e del Santo patrono della frazione.

L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo i seguenti criteri e ordine di priorità:

a) titolari di concessione di posteggio nel mercato di Villanova;

b) i posteggi rimasti liberi saranno assegnati dando priorità ai soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di Villanova e, a parità di condizioni, la maggiore anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, desumibile dall’iscrizione al Registro delle Imprese;

c) poiché si tratta di un mercato straordinario, non verranno registrate né le presenze, ai fini della specifica graduatoria, né le assenze, ai fini della dichiarazione di decadenza dalla concessione di posteggio.

Il Comitato Festeggiamenti del Santo Patrono ha organizzato una serie di eventi destinati a riempire la piazza centrale del quartiere.

Si inizia venerdì 29 aprile alle ore 20,30 con la serata di ballo dell’orchestra spettacolo “Emanuele Imperoli Band”.

Sabato 30 aprile alle ore 21 ci sarà la serata con “The Music – Il meglio dello spettacolo” e alle 22 “Emanuela Aureli Show”, lo spettacolo della nota attrice comica ed imitatrice.

Domenica primo maggio la Solennità di San Giuseppe Artigiano Patrono di Villanova. Alle ore 10 la comunità si ritrova presso la scuola materna delle Suore di via Garibaldi da dove inizia la processione percorrendo via Silvio Pellico e via Maremmana Inferiore fino a piazza San Giuseppe Artigiano, dove alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa Solenne in onore del Santo Patrono.

Alle ore 21 di domenica primo maggio in piazza sul palco salgono i “Neri per Caso”, vincitori del Festival di Sanremo 1995. Gran finale alle 23,30 con lo spettacolo pirotecnico.

Domenica 8 maggio alle 18 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano sarà celebrata la Santa Messa Solenne per la dedicazione della chiesa e dell’altare presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmeggiani Vescovo di Tivoli e Palestrina.