GUIDONIA – Elezioni, i candidati sindaco a confronto al Centro anziani

L’Associazione onlus “Il Picchio Propositivo odv” organizza per Giovedì 12 maggio dalle ore 18 alle ore 20,30 presso il Centro anziani di Via Alfieri a Setteville l’incontro tra i Candidati a Sindaco di Guidonia Montecelio e la cittadinanza per parlare dei programmi in generale e in particolare di Setteville-Setteville Nord-Marco Simone.

Sono invitati il candidato della coalizione di Centrodestra Alfonso Masini, il candidato del Movimento 5 Stelle, Pd, Articolo Uno e Demos Alberto Cuccuru, il candidato del Nuovo Polo Civico Mauro Lombardo e Claudio Zarro, candidato del progetto civico “Uniti in Comune.

L‘organizzazione prevede, per i candidati, la seguente distribuzione dei tempi:

– 8 minuti per una sintetica presentazione del programma;

– 4 minuti per ognuna delle quattro domande poste dall’organizzazione;

– 3 minuti per ognuna delle quattro domande poste dal pubblico.

In un comunicato stampa l’associazione spiega che l’incontro, che vuol essere un momento di democrazia e di partecipazione politica, consente ai candidati di presentare i loro programmi alla cittadinanza e dare risposte alle domande provenienti dall’organizzazione e dai cittadini sui temi strategici e della quotidianità.

Per permettere a ciascuno dei protagonisti di rendere densi di contenuti i loro interventi, l’organizzazione anticipa le domande che saranno rivolte ai candidati.

Un altro confronto tra i quattro candidati sindaco di Guidonia Montecelio in vista delle prossime elezioni amministrative si terrà il 19 maggio alle ore 20,30 presso il Teatro Imperiale: l’iniziativa intitolata “La Guidonia che Vorrei” è organizzata dalla Pro Loco cittadina.