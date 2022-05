TIVOLI – Largo San Giovanni, 13 mila euro per gli esperti del traffico

E’ l’incrocio più detestato dagli automobilisti, teatro di ingorghi, imprecazioni e litigi. Per questo ora l’amministrazione comunale di Tivoli ha deciso di arrivare ad una corretta gestione del nodo di Largo San Giovanni, l’intersezione tra Viale Trieste, Viale Tomei, Via Empolitana; Via Acquaregna e Viale Roma.

Con la determina numero 2406 firmata il 16 dicembre 2021 dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci e pubblicata il 29 aprile all’Albo Pretorio ha affidato la redazione del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano alla Società Geo-SAM Srl per l’importo complessivo di 12 mila 688 euro.

Il Piano dovrà definire, in termini trasportistici, e secondo le risultanze delle analisi precedentemente acquisite dall’Ente, lo scenario di progetto e l’assetto funzionale maggiormente efficace in termini di deflusso veicolare e pedonale per il nodo San Giovanni.

Il Piano fa seguito all’intervento denominato “Sistema semaforico intelligente” ideato dall’amministrazione del sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti culminato il 14 giugno 2021 all’adeguamento dell’impianto semaforico all’intersezione di largo San Giovanni.