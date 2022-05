Gestione di sinistri auto con anticipo zero? Alla carrozzeria f.lli Bontempi è assicurato

Non solo riparazioni di carrozzerie, ma anche restauri di auto d’epoca e gestione di sinistri con anticipi a costo zero. Con 52 anni di esperienza alle spalle la carrozzeria Bontempi a Castel Madama – in via Sant’Anna 75 – si è trasformata in una mecca per le auto allargando i campi di in ogni settore: dalla gestione dei sinistri con assistenza legale, fino ad arrivare alla sostituzione gomme, tagliandi e revisioni. Merito della professionalità tramandata dal padre ai figli. Al timone ora ci sono i fratelli Luca, Roberto e Sara. E ognuno nella sua specializzazione ha ulteriormente rilanciato un’attività che garantisce assistenza e riparazione auto di qualsiasi marca e modello a 360 gradi.

E’ lunga, infatti, la lista delle soluzioni offerte. La prima la racconta Sara: “Garantiamo ai clienti il servizio legale in caso di incidente. E con più vantaggi. Non ci limitiamo infatti al disbrigo delle pratiche e alle riparazioni ma garantiamo al cliente la possibilità di affrontare le riparazioni senza un euro di anticipo, praticamente a costo zero. Inoltre siamo convenzionati con Vittoria e Prima assicurazione”.

Ma ecco tutti i servizi:

Interventi di riparazione ammaccature con finitura

Diagnosi elettronica attraverso l’utilizzo di attrezzature e software di autodiagnosi sempre aggiornate.

Auto sostitutiva gratuita, in base alla disponibilità la carrozzeria mette a disposizione una delle auto sostitutive in maniera completamente gratuita.

Noleggio auto a breve termine, se hai bisogno di un auto anche solo per un giorno, puoi andare a ritirarla dai fratelli Bontempi ad un prezzo super accessibile.

Consegna veicolo anche a domicilio: in caso di incidente l’officina offre una consulenza professionale e la gestione di tutte le pratiche relative al sinistro, cosicché in caso di ragione non sarà necessario versare nemmeno un centesimo.

Sostituzione pneumatici, in tempi veloci e con le migliori marche.

Installazione pellicole oscuranti, per garantire una maggiore privacy, migliorare la sicurezza poiché in caso di rottura del vetro trattengono i frammenti evitando che i passeggeri si feriscano e per un migliore risparmio energetico in quanto diminuendo il passaggio di calore permettono di risparmiare sul condizionamento.

Installazione sensori di parcheggio, anteriori e posteriori per parcheggiare più agevolmente.

Verniciatura, senza imperfezioni con tecniche di verniciatura ad acqua completamente nel rispetto dell’ambiente; grazie all’utilizzo dello spettrofotometro ti garantiamo un’adeguatezza del colore al 100%, e con l’ausilio del forno di verniciatura.

Rinnovo fari, se i tuoi proiettori sono ormai opacizzati, nella garanzia fratelli Bontempi gli esperti ne rinnoveranno la plastica utilizzando un polimero liquido che rigenera e restituisce la lucentezza al faro.

Restauro auto d’epoca, esperti nel restauro auto d’epoca, dal ripristino parziale o totale fino al raggiungimento della perfezione.

Carrozzeria F.lli Bontempi

via Sant’Anna 75, Castel Madama

331.3090793

www.carrozzeriabontempi.it