TIVOLI – Giornata internazionale dell’Infermiere, misurazione della pressione gratis

Infermieri e allievi infermieri a disposizione dei cittadini per offrire informazioni di educazione alla salute e misurazione della pressione arteriosa.

Domani, giovedì 12 maggio, gli infermieri e gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica della ASL Roma 5, infatti, aderiscono all’iniziativa proposta dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma per festeggiare una giornata speciale, dopo l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID 19, offrendo ai cittadini informazioni di educazione alla salute e misurazione della pressione arteriosa perché la professione infermieristica è: “OVUNQUE PER IL BENE DI TUTTI”.

Gli operatori sanitari saranno presenti all’ingresso dei poli ospedalieri di Tivoli- Subiaco- Monterotondo e Colleferro e nei seguenti spazi del territorio della ASL Roma 5 dalle ore 10 alle ore 14

• Tivoli, Piazza Garibaldi

• Subiaco, presso il Sagrato di Piazza Sant’Andrea

• Monterotondo, Piazza Roma

• Palestrina, Piazza Santa Maria degli Angeli

• Colleferro, Piazza Italia