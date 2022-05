News&eventi dal mondo del vino

Ci potete ascoltare anche on air su Music&Wine la prima web radio 🎧dedicata al mondo del vino 🍷

News: Riccardo Cotarella rieletto presidente nazionale di Assoenologi; rallenta la corsa del vino italiano in Nord-America e Asia; 8 mila bottiglie di vino francese stanno arrivando a New York in barca a vela; 1° Edizione di Rome Wine Expo dal 20 al 23 maggio al centro congressi Barcelò Aran Mantegna.

Ettore Aimi consulente di WineGo Shop presenta lo #chablis Saint Pierre 2019 della Maison Albert Pic

Codice Sconto: TGW1205

https://winegoshop.it/products/Saint-…

Eventi: 14-15 maggio Beviamoci Sud a Roma ; 14-15 maggio A Bacca Bianca; 15-17 maggio ProWein; 26 maggio God save the wine Vino in fieri; 23-24 maggio 1° sessione del concorso Rosa Rosati Rosè, la guida del bere rosa; 15 maggio Autoantiqua – auto d’epoca e antiquariato in Piazza Cola di Rienzo.

#tgwine