Sanremo 2023, i nomi dei big

Amadeus svela i nomi dei big dell’edizione 2023, la 73esima, del Festival di Sanremo, in programma al teatro Ariston dal 7 al 13 febbraio.

La prima cantante in gara è Giorgia, poi gli Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni. Ed ancora Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo.

Ventotto canzoni inedite

Ventotto gli artisti in gara (22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani) con 28 canzoni inedite.

Come per l’edizione 2022, l’unica categoria in gara al Festival si chiama “Artisti”: i Giovani si sfidano il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro otterranno un posto in gara tra i Big.

I titoli delle canzoni in gara verranno annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.

I conduttori

Amadeus è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi (tutte le sere) e Chiara Ferragni (prima serata e serata finale).

Sul fronte ospiti nessuna conferma. Mentre per il “PrimaFestival” Amadeus ha annunciato che alla conduzione ci sarà Andrea Delogu e come inviati Gli Autogol e Jody Cecchetto.

Giurie e votazioni

Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web.

Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica, mentre nella quinta i 25 campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche.

Al termine della quinta serata – ricostruisci Tv Sorrisi e Canzoni – per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 3 finalisti nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.