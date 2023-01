Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione

Canone Rai: c’è tempo fino al 31 gennaio per chiedere l’esenzione dal pagamento per il 2023. Chi non ha una tv ma anche chi la possiede ma rientra in alcune categorie, può presentare domanda per evitare che nella bolletta dell’energia elettrica gli sia addebitato l’importo relativo al canone.

Chi può beneficiarne

Può presentare domanda di esenzione dall’addebito del canone chi è titolare di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale, ma non ha un televisore in nessuna delle abitazioni in cui è attivata l’utenza intestata.

Ecco le altre categorie

– anziani over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro (non ci devono essere altri conviventi con un reddito proprio, ad esclusione di colf, badanti o collaboratori domestici)

– invalidi civili degenti in un casa di riposo

– militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate

– militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato

– agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani

– rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Non paga il canone, inoltre, chi dichiara di non possedere alcuna televisione in casa. In questo caso è necessario inviare domanda all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modulo di dichiarazione.

La scadenza

C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la richiesta di esenzione e non versare i 90 euro annui di canone. Entro il 31 gennaio 2023 bisogna fare richiesta per essere esentati per l’intero anno.

Entro il 30 giugno 2023 per essere esentati per il secondo semestre 2023, da luglio a dicembre.

La richiesta di esenzione è valida solo per l’anno in corso, deve quindi essere rinnovata ogni anno, per confermare di averne diritto ogni anno.

La domanda

Si può fare domana utilizzando l’applicazione web del sito dell’Agenzia Entrate, ma bisogna prima registrarsi ed essere abilitati ai servizi telematici. Ma ci si può anche rivolgere anche a un Caf o al commercialista.

Si può anche scrivere all’Agenzia delle Entrate con una raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso si dovrà allegare anche un documento di riconoscimento in corso di validità.

Altro modo è l’invio di una Pec munita di firma digitale del richiedente e trasmessa alla Rai all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai