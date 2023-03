TIVOLI – Torna TIVOLIO: la Città dell’arte celebra l’olio e le sue bellezze

A Tivoli e nella Valle dell’Aniene torna TIVOLIO, l’evento oleogastronomico voluto e organizzato sin dal 2017 dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VillÆ per celebrare la cultura dell’olivo, l’agricoltura di qualità e i prodotti tipici che caratterizzano la dieta mediterranea, dichiarata dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’umanità. L’Istituto e i suoi siti non sono un arcipelago disgiunto dal territorio, ma al contrario si propongono quali luoghi di eccellenza in stretta relazione con la comunità di riferimento, le realtà sociali e le strutture economiche che la compongono, con l’obiettivo di creare un sistema virtuoso.

Da venerdì 31 marzo al primo aprile a domenica 2 aprile con tappa nei monumenti di Tivoli

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Tivoli, con la collaborazione di Terre di Otium (DMO Tivoli e Valle dell’Aniene), di Slow Food Lazio, Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene e Slow Food Italia, di UNAPROL, EVOOSCHOOL e Coopculture.

“Credo fortemente in questo appuntamento – commenta il direttore delle VillÆ, Andrea Bruciati – vetrina di eccellenza nel settore, grazie ad un’azione congiunta di Enti, Comuni e Associazioni preposte. Ritengo infatti fondamentale, in un’area geografica così articolata e ricca di biodiversità, promuovere una strategia ecosostenibile che favorisca, con un approccio morbido e lento, una riappropriazione dei luoghi e delle peculiarità che connotano il territorio tiburtino“.

“La DMO Terre di Otium è lieta di portare un contributo a questo evento che ha il pregio di unire due delle risorse più importanti di questo territorio: i prodotti tipici e il patrimonio culturale – aggiungono dal Direttivo di “Terre di Otium” – In questa ottica nasce “Aspettando TIVOLIO”, pensato per valorizzare quei luoghi straordinari a cui il nostro progetto si propone di dare un comune denominatore unendo arte, cultura e tradizione. Ringraziamo tutti i partner di questa iniziativa e in particolar modo VILLAE che da sei anni la porta avanti mostrando potenzialità e opportunità di collaborazioni come questa”.

IL PROGRAMMA DI “TIVOLIO”

Venerdì 31 Marzo

Tivolio e la Scuola

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Convegni dell’Antiquarium)

Ore 10:30-13:30 – Attività a cura degli istituti scolastici:

Istituto d’Istruzione Superiore “Publio Elio Adriano” – Tivoli

Liceo “Isabella d’Este” – Tivoli

IPSAR – IPSSEOA “Via A. De Gasperi, 8” – Palombara Sabina

Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” – Roma

Santuario di Ercole Vincitore – Area Slow Food Educa (Sala Mecenate)

Ore 10:30 e ore 11:30 – Gioco sensoriale “L’olio EVO si mangia, non si beve” a cura di TASTEVO – Olio Influencer

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Mecenate)

Ore 12:30 – Cooking Show a cura di:

Tivoli Forma – I.I. e F.P. “Antonio Rosmini” – Tivoli

Santuario di Ercole Vincitore (Deposito B)

Mostra Archeologica “I Doni di Atena”

Visite guidate alla Mostra e al Santuario di Ercole Vincitore a cura dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este e degli Istituti Scolastici IIS “Publio Elio Adriano” – Tivoli; Liceo “Isabella d’Este” – Tivoli; IPSAR – IPSSEOA “Via A. De Gasperi, 8” – Palombara Sabina

Sabato 1 Aprile

Villa Adriana

Tra gli ulivi di Adriano

Passeggiata archeologica con degustazione a cura di UNAPROL, Evooschool, Coldiretti Lazio e Coopculture.

Ore 10:15 – Appuntamento presso la biglietteria di Villa Adriana.

L’attività ha una durata complessiva di circa 2 ore; proposta a titolo totalmente gratuito, è riservata ai possessori dell’abbonamento VILLAE365 (massimo 40 persone – prenotazione obbligatoria entro il 25 marzo 2023).

Info coopculture.it

Prenotazioni tel. 0774382733

Santuario di Ercole Vincitore

Ore 12 e 15:30 – 15 stazioni. Viaggio lungo le antiche strade di Roma con il Teatro Mobile. Spettacolo teatrale itinerante

Info e prenotazioni: teatromobileregionelazio@gmail.com

Santuario Ercole Vincitore (Sala Anio)

Il Turismo come opportunità per lo Sviluppo del Territorio

Ore 12:30-13:30 – Moderatore Livio Terilli – Presidente DMO Terre di Otium

Interventi:

– Carlo Hausmann, Esperto Agriturismo e Rete Rurale Nazionale

– Ernesto di Renzo, Professore Antropologia del Turismo Università Tor Vergata

– Gianluca Mancini, Direttore Generale WWF Travel

– Amalia Vitagliano, Dirigente Area Promozione e Commercializzazione Direzione Turismo Regione Lazio

– Flaminia Santarelli, Vicepresidente DMO Terre di Otium

– Andrea Bellezza, Destination Manager DMO Terre di Otium

– Giovanni Maria De Vita, Cons. Amb. Coordinatore per il Turismo delle Radici presso il MAE

– Luigi Pagliaro, Presidente Slow Food Lazio

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Mecenate)

Ore 13:30 – Cooking Show Slow Food dell’Osteria La Briciola di Tivoli (Ristorante aderente alla carta degli oli Tivolio 2023)

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Anio)

Oleoturismo: Tavola rotonda sulle best practices

Ore 14:30-15:30 – Coordinatore Livio Terilli Presidente DMO Terre di Otium

Interventi:

Azienda agricola Monte Sereo (Padova)

Azienda agricola Mondomini (Fermo)

Fattoria di Maiano (Firenze)

Cooperativa agricola La Ciera dei Colli (Frosinone)

Azienda Agricola L’Olivicola degli Ernici (Frosinone)

Agriturismo Il Torrino dei Gelsi (Roma)

Azienda L’Olivo Country Club (Viterbo)

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Anio)

Ore 16:30 – “We Tivolio – Arte e Melodie” a cura della Accademia Ergo Cantemus Orchestre di Tivoli: Concerto Celebrativo di Tivolio 2023 per Soli, Piano e duetti di Flauti con il Soprano Arianna Morelli dal Teatro dell’Opera di Roma.

Il programma spazierà dalle composizioni di respiro sinfonico del Gran Tour, del classicismo barocco, fino a Nino Rota con un omaggio ad Ennio Morricone.

Domenica 2 aprile 2023

Santuario Ercole Vincitore (Triportico)

Dalle ore 10:00 – Apertura Mercato della Terra Slow Food Lazio al Triportico del Santuario (Banchi con produzioni locali e regionali di extravergini, olive, i prodotti dell’Arca del Gusto, Presidi Regionali Slow Food e Presidi extravergini, frantoi, operatori salute, terme e benessere).

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Mecenate)

Ore 11:00 e ore 15:00 – Come riconoscere un buon extravergine – Educazione all’assaggio, a cura di Slow Food Lazio.

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Mecenate)

Dalle ore 11:00 – Oleoteca, a cura di Slow Food Lazio.

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Mecenate)

Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 –Proposta di prodotti tradizionali e Arca del Gusto della Valle dell’Aniene e dell’Area DMO.

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Anio)

Ore 15:00 – Alla scoperta del territorio con i sensi…allenati alla biodiversità! A cura di Slow Food Educa

Santuario di Ercole Vincitore (Sala Convegni dell’Antiquarium)

Ore 15:30 – Presentazione del libro “Storia e Civiltà del pane” di Lucia Galasso, Antropologa dell’Alimentazione, a cura del Dott. Antonio Capitano.

Santuario di Ercole Vincitore

Ore 16:30 – Le Tamburellare tiburtine raccontano: balli, storie e curiosità.

TIVOLIO IN CITTà – Tivoli, centro storico

Domenica 2 Aprile

Via Due Giugno

Dalle ore 10:00 – Archeomercato della Terra di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene con assaggi di pane e olio.

Dalle ore 10:30 alle 16:30 – Ercole, Tibur: Storie di Mercanti e di Mercati – Visite guidate organizzate dall’Associazione Turismo in Rete Tivoli, Palestrina, Subiaco

Partenza ogni ora dallo Stand DMO Terre di Otium.

Info & Prenotazioni 0774/311608 WhatsApp 3398601551 Renato Chioccia (Associazione Turismo in Rete Tivoli, Palestrina, Subiaco).

Presentazione della Guida agli Extravergini 2023

Sabato 15 Aprile

Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli

Dalle ore 10 – Presentazione della Guida agli Extravergini 2023, che recensisce oltre 750 tra le migliori aziende olivicole italiane. La mattina si aprirà con i saluti introduttivi cui farà seguito un importante workshop dedicato ai temi della sostenibilità in olivicoltura e che potrà contare su importanti relazioni scientifiche. Al termine del workshop la presentazione della nuova edizione della guida e la premiazione delle oltre 150 aziende in tutta Italia che hanno ottenuto un riconoscimento.