TIVOLI – Soggiorni estivi alle “Acque Albule” per over 65: come partecipare

C’è tempo fino al 10 luglio per inviare la domanda di partecipazione per i soggiorni termali estivi dedicati agli over 65 residenti sul territorio di Tivoli e collocati a riposo. Anche quest’anno il Comune di Tivoli, nell’ambito delle iniziative sociali a favore della terza età, organizza tali stages al fine di contribuire al benessere e alla socializzazione di soggetti potenzialmente fragili.

Ginnastica in acqua, posturale dolce, canto e ballo e poi ancora giochi di carte, dama, scacchi: sono tante le attività organizzate per divertire e intrattenere i partecipanti. Il soggiorno termale, della durata massima di una settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00, si dipana in quattro turni, nei periodi 17-21 Luglio, 24-28 Luglio, 28 Agosto-1 Settembre e 4-8 Settembre, presso le Terme “Acque Albule” in località Tivoli Terme, con un massimo di 31 partecipanti a turno.

Gli utenti interessati potranno produrre la domanda di partecipazione su apposito modulo in distribuzione presso gli U.r.p. del Comune, o scaricabile dal sito www.comune.tivoli.rm.it, che dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il 10 Luglio 2023 presso i medesimi uffici.

La quota

La quota di partecipazione a carico dell’utente è pari a € 25,00, comprensiva di pranzo completo e merenda, dovrà essere versata – mediante il sistema pagoPA – entro e non oltre tre giorni antecedenti l’inizio del turno prescelto a pena di esclusione.

“L’attenzione verso gli anziani è da sempre una priorità del Settore IV Welfare – afferma Maria Luisa Cappelli, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Tivoli -. Per questo, accanto agli stages organizzati per bambini e ragazzi proponiamo, come ogni anno, anche quelli dedicati agli over 65. L’obiettivo è quello di coinvolgere anche questa fascia d’età nelle molteplici attività di socializzazione che i nostri professionisti sono in grado di offrire“.