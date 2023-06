Dal 2005 coordina il servizio di sicurezza del Palazzo di Giustizia, gestendo le situazioni più estreme, come le intrusioni notturne, i tentativi di ingresso di utenti armati e gli allarmi bomba. per assicurare l’incolumità a utenti, avvocati, impiegati, cancellieri, magistrati e giudici.

Ora, dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri e 18 anni come Responsabile della Sicurezza del Tribunale di Tivoli e Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria, va in pensione.

Il Luogotenente Carica speciale Nazzareno Fraschetti, Responsabile della Sicurezza del Tribunale di Tivoli

Il 16 luglio prossimo, il giorno del suo 60esimo compleanno, termina la carriera del Luogotenente Carica speciale Nazzareno Fraschetti.

Una figura storica della Città giudiziaria tiburtina inaugurata nel 2001 dall’allora Presidente Raffaello Ciardi e dal Primo Procuratore della Repubblica Claudio D’Angelo.

Fu proprio il numero uno dei magistrati nell’ottobre del 2005 a conferire l’incarico di Responsabile della Sicurezza al Luogotenente Nazzareno Fraschetti.

D’altronde il sottufficiale vantava un’esperienza non indifferente.

Originario di Ceprano, in provincia di Frosinone, dopo il diploma di Perito Industriale per l’Elettrotecnica nel 1982 si arruolò nell’Arma frequentando il 94esimo corso nella Scuola di Benevento prima e il corso Allievi Sottufficiali presso la Scuola di Velletri e Firenze, poi.

Due anni da Comandante di stazione e Comandante di Squadriglia Anticrimine a Santulussurgiu, in provincia di Oristano, 4 anni alla Sezione Antidroga di Cagliari, altri 4 all’Ufficio Operazioni e alla Sala Operativa presso lo Stato Maggiore del Comando generale dei Carabinieri.

Infine nove anni – dal 1996 al 2005 – di servizio alla Sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale Ordinario di Roma.

Anni in cui il Luogotenente Fraschetti ha collaborato sia con l’Ufficio del Procuratore aggiunto Maria Cordova, in complesse e articolate indagini in materia di reati contro la Pubblica amministrazione, sia con l’Ufficio della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia) del Sostituto Procuratore Giancarlo Capaldo come operatore per la catalogazione e l’analisi degli anni “Portale Sidda 2000”.

Specializzato in Ciminologia Clinica e Psicologia della Sicurezza, in 18 anni di servizio nella Città Giudiziaria di Tivoli il Luogotenente ha lavorato al fianco dei Procuratori Capo Luigi de Ficchy, Arcibaldo Miller, Elio Costa e dal 2015 Francesco Menditto, coordinando il servizio di sicurezza anche in occasione di importanti processi mediatici, come quello dell’asilo di Rignano Flaminio seguito dalle tv nazionali.

Dal 2016, inoltre Nazzareno Fraschetti svolge attività di Polizia giudiziaria sia col Procuratore Menditto che col sostituto Luigi Pacifici ottenendo eccellenti risultati nell’ambito di molteplici indagini, in particolare nei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Luogotenente termina la carriera con vari encomi per il lavoro svolto, in particolare per l’attività antidroga, come la Medaglia d’Argento per il lungo Comando, la Croce d’Oro di anzianità, la Medaglia Mauriziana conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per 10 lustri di servizio.