ARRIVA EXTRAVILLÆ

È già iniziato il count down per la serata inaugurale dell’evento che illuminerà l’estate di Tivoli: domenica 16 luglio si apriranno magicamente le porte di Villa d’Este per accogliere un neonato festival: EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza, che promette non solo serate di cinema, con proiezioni a tema ed ospiti d’eccezione, ma anche eventi speciali, performance e serate di musica ed immagini.

Domenica 16 luglio la Villa si vestirà a festa accogliendo migliaia di persone in un magico e visionario happening artistico e sensoriale. È senza dubbio l’evento più atteso di EXTRAVILLÆ, l’ OPENING NIGHT GARDENS: un insieme di atmosfere ed emozioni che accompagneranno lo spettatore, dalle prime luci del tramonto fino a notte fonda, tra giochi d’acqua ed alberi secolari, esclusivi dj set e labirinti di street food nel parco della Villa. L’evento, realizzato in collaborazione con il Festival Videocittà di Roma, culminerà con la

Live Performance firmata dall’artista Quayola, considerato uno dei più importanti esponenti della media-art a livello internazionale, che regalerà al pubblico un particolare ed inedito concerto audiovisivo. Solo per una notte, gli splendidi giardini di Villa d’Este si tingeranno di atmosfere oniriche e forme in divenire, regalando al pubblico un’esperienza unica nel suo genere. Il festival continuerà poi il suo ricco programma di eventi e proiezioni, da martedì 18 fino a sabato 29 luglio. Tra gli ospiti illustri che parteciperanno ad Extravillae, possiamo già anticipare due prestigiose presenze che infiammeranno le serate al chiostro: Elena Sofia Ricci e Pupi Avati, che incontreranno il pubblico al calar del sole, in una conversazione live che toccherà il tema della bellezza in diverse forme, ripercorrendo la propria carriera, la storia personale e raccontando i retroscena dei loro film, amatissimi dal pubblico.

EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza, si propone di tracciare un percorso suggestivo e trasversale sul tema della bellezza, attraverso proiezioni di film acclamati dalla critica, performance interdisciplinari di musica e arte contemporanea e incontri con ospiti di spicco del panorama cinematografico e audiovisivo italiano. Un programma sorprendente, che sarà svelato man mano nei prossimi giorni.

Tutte le proiezioni, gli incontri e gli eventi speciali di EXTRAVILLÆ avranno un prezzo speciale di soli 3,50 €, (tranne la festa inaugurale, con l’apertura straordinaria notturna dei giardini a 7,50€): un costo volutamente accessibile a tutti, pensato per poter permettere al pubblico interessato, soprattutto giovane, di godere appieno degli spettacoli di alta qualità e della bellezza della Villa. I biglietti saranno acquistabili a breve in prevendita, sia sul sito di Coop Culture al link: www.coopculture.it/it/eventi/evento/extravillae-2023, che direttamente inbiglietteria di Villa d’Este.

EXTRAVILLÆ è prodotto dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este VILLÆ, sostenuto dal Ministero della Cultura Direzione Cinema e dalla Roma Lazio Film Commission, patrocinato dal Comune di Tivoli ed organizzato dalla società Cineventi.

Condividi l'articolo: