I raggi UV, un pericolo per gli occhi da non sottovalutare

Occhi ed esposizione alla luce solare, attenzione ad un pericolo invisibile. Trascorrere del tempo all’aria aperta, senza le adeguate protezioni, è pericoloso tanto per la pelle quanto per la vista. Mentre i pericoli per l’epidermide sono più conosciuti, però, quelli agli occhi spesso vengono sottovalutati.

IL SOLE E GLI OCCHI

L’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti del sole, senza adeguata protezione e soprattutto in luoghi con molto riverbero come la spiaggia o le piste da sci, può portare a fastidiose e pericolose infezioni. Non solo, l’esposizione ai raggi ultravioletti, senza adeguate protezioni, porta all’aumento dei radicali liberi che, nel tempo, possono favorire la degenerazione maculare, o maculopatia. Una malattia, questa, legata

LA PREVENZIONE

Per prevenire disturbi agli occhi, legati ai raggi ultravioletti, è fondamentale utilizzare occhiali dotati di lenti con filtri a norma di legge. In tutti i Centri Ottici +Vista puoi trovare lenti oftalmiche di ultima generazione. Grazie al trattamento Clear/HD UV Control, potrai indossare delle lenti da vista dotate della stessa protezione Uv degli occhiali da sole!

CONSIGLI PER PROTEGGERSI DAGLI UV

È essenziale scegliere il giusto occhiale e la giusta lente. Le montature, così come le lenti, non sono tutte uguali. Le montature si devono conformare bene al viso, è importante recarsi in un negozio che abbia una vasta scelta di occhiali e personale esperto che possa consigliare al meglio. +VISTA, con i suoi 60 anni di esperienza, ha acquisito competenze e professionalità tali da poter fornire la soluzione per ogni esigenza di ciascun cliente. La vasta gamma di montature, per ogni fascia di prezzo, fa il resto.

L’aspetto che riguarda le lenti è altrettanto delicato. Il mercato è saturo di lenti di ogni prezzo, ma anche di ogni qualità. Un occhiale, soprattutto se da sole, senza le giuste lenti è più dannoso che utile, per questo nei Centri Ottici +VISTA utilizziamo lenti di qualità superiore al fine di garantire ai nostri clienti la migliore visione.

