Viabilità, traffico in tilt e pendolari in rivolta per la chiusura di un tratto di Palombarese

In vista della prossima Ryder Cup, sono numerosi gli interventi sulla viabilità nelle zone limitrofe al Marco Simone Golf & Country Club. Uno di questi riguarda il rifacimento di un tratto della via Palombarese, tra la rotatoria di via Nomentana (inclusa nei lavori) e quella di via Nomentana bis.

Per permettere la realizzazione dei lavori è stata disposta la chiusura dell’intero tratto di strada dalle 24 del 7 luglio alle 24 del 16 luglio, che sta causando non pochi problemi ai numerosi pendolari che quotidianamente percorrono la Nomentana per raggiungere l’Urbe e le proprie attività lavorative. In particolar modo, è il tragitto del trasporto pubblico Cotral ad aver subito importanti ripercussioni. Gli autobus da e per Palombara sono costretti a raggiungere Tor Lupara per prendere o lasciare la via Nomentana, dove il traffico è aumentato a dismisura, e anche quelli provenienti da Monterotondo e diretti a Roma subiscono notevoli ritardi.

La protesta di residenti e pendolari

“È una vergogna. L’autobus partito da Monterotondo alle 5.40 è arrivato alle otto e mezza, quasi tre ore più tardi”. Queste le impressioni a caldo di Luca, una delle tante persone ad essere arrivata in ritardo sul posto di lavoro per via dei congestionamenti.

“È incredibile – ha poi proseguito – che dei lavori di tale entità siano stati pensati e approvati per essere realizzati durante la giornata. Se si interviene su delle arterie fondamentali dell’hinterland, come lo sono Nomentana e Palombarese, bisogna provvedere a contenere i disagi (magari lavorare di notte) e a trovare soluzioni alternative. Ci sono persone disperate. Chi deve uscire di casa 45 minuti prima e chi deve fare il giro delle sette chiese per tornarci. Saranno giorni infernali”.