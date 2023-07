MONTEROTONDO – Interventi mirati per viabilità e decoro urbano

Gli attraversamenti pedonali e la segnaletica orizzontale tutta tornano ad essere visibile in molte zone di Monterotondo. Come dichiarato dal sindaco Varone sui suoi canali social, è in corso il rifacimento delle strisce, con priorità alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e degli incroci più rischiosi.

Nei giorni scorsi gli interventi hanno interessato via Buozzi e la rotatoria del Centro Commerciale, l’incrocio tra via dell’Unione e via Adige, via Sele, Via Di Buò e viale Mazzini.

Nella giornata di ieri sono stati ripristinati gli attraversamenti pedonali su via Piave, via Pompili, via Taro, gli incroci tra via Marsala e via XX settembre e tra via Olimpia e via XX settembre. Nei prossimi giorni sono in programma ulteriori lavori che riguarderanno i principali incroci e rotatorie sia in centro che a Monterotondo Scalo.

In collaborazione con Cotral, inoltre, sono state sostituite e attivate due pensiline. La prima è quella di via XX settembre (in prossimità dell’I.C. e-Spazia), che sostituisce quella di piazza della Libertà in uno spazio di attesa più ampio, comodo e sicuro per la salita e discesa dei passeggeri.

La seconda è quella del capolinea di via Martiri di via Fani, estremamente necessaria dato il grande afflusso giornaliero di pendolari in un luogo di interscambio tra trasporto pubblico su gomma e quello su ferro.

Il sindaco Varone ha commentato: “Il lavoro di una amministrazione passa anche da queste cose, non si esaurisce solo nella realizzazione delle grandi opere o alla pianificazione degli interventi da milioni di euro che ci accingiamo a mettere a terra, c’è bisogno di impegno, dedizione anche nella programmazione di interventi che, come in questo caso, possono garantire una migliore circolazione e una maggiore sicurezza dei pedoni”.

“Altri interventi – ha poi concluso – saranno eseguiti a fine agosto, primi giorni di settembre per la riapertura delle scuole e per la sicurezza dei nostri giovani studenti”.