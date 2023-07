SALUTE: il Medicus si rinnova

Una presenza sul territorio che si rafforza per dare risposte alla domanda di “sanità” su un territorio vasto e articolato, quello della ASL Roma 5, che da Tivoli e Guidonia si espande fino a Colleferro. Questo l’obiettivo di INI Medicus, struttura di Tivoli del Gruppo INI, che ha avviato un programma di investimenti e ampliamenti del servizio sanitario.

“INI Medicus è una struttura su cui il Gruppo INI sta investendo e investirà nel prossimo futuro – commenta Claudio Cesari, Direttore Amministrativo – potenziando i servizi già esistenti e attivandone di nuovi: un presidio per la cittadinanza tiburtina che sarà sempre più centrale per la salute dei cittadini nel territorio. Confidiamo che questo piano di sviluppo possa essere condiviso e supportato dalle istituzioni, in particolare per quel che riguarda la viabilità e l’accessibilità alla struttura, ad oggi collegata solo da un versante.

L’appello che, per voce di Cesari, viene rivolto a Comune e Provincia è di attuare il piano stradale il cui progetto, già definito, consentirebbe una viabilità più comoda e un accesso più agevole, ma anche – prosegue Cesari – “di completare i percorsi e itinerari a beneficio dei tanti concittadini che praticano sport attorno a Monte Ripoli, dalla corsa e trekking, alla mountain bike. Sarebbe un incentivo importante per la pratica sportiva e di conseguenza per la salute, oltre che un’altra via di accesso per i pazienti. Esiste già un progetto del 2019 e sarebbe ideale che, con il supporto delle amministrazioni competenti, si possa arrivare finalmente alla realizzazione di questa opera strategica”.

INI Medicus nei prossimi mesi sarà oggetto di un piano di sviluppo che toccherà “il servizio di riabilitazione, ambito che – continua Cesari – caratterizza non solo la nostra sede ma tutto il Gruppo INI, fin dalla sua fondazione. Il servizio sarà potenziato negli spazi, più ampi, nel team di fisioterapisti e strumentazione, ribadendo ancora una volta la centralità dell’innovazione tecnologica e, novità importante, stiamo lavorando per attivare la piscina per l’idrokinesi, un servizio riabilitativo prezioso e raro sul territorio”.

Anche il poliambulatorio avrà una centralità maggiore nell’offerta sanitaria, con l’attivazione e l’integrazione di nuovi ambulatori specialistici.

Continueremo a rafforzare l’Hospice, un reparto che in poco tempo si è fatto apprezzare da tante famiglie per professionalità e umanità del nostro team. Non ultimi i servizi dedicati all’Età Evolutiva: INI Medicus diventerà sempre più un punto riferimento per i ragazzi con disabilità ragazzi e famiglie grazie al potenziamento e al convenzionamento del Centro di Scienze riabilitative e diagnostiche dell’Età Evolutiva.

E’ in fase di avvio, e confidiamo di ottenere presto il “semaforo verde” per i lavori, il progetto per l’installazione dell’acceleratore lineare, che consentirà di poter disporre nella nostra struttura di Tivoli fornire al territorio anche il servizio di radioterapia fondamentale per i pazienti oncologici di tutto il territorio.