TIVOLI – Next Music Awards, il festival dedicato agli artisti emergenti all’Anfiteatro di Bleso

Il futuro della musica arriva il 2 Settembre a Tivoli nella storica e suggestiva location dell’Anfiteatro di Bleso. Nell’arena infatti avrà luogo la prima edizione dei Next Music Awards, festival dedicato agli emergenti che si prefigge l’obiettivo di dare una reale possibilità agli artisti di entrare nel mondo discografico e che premia i migliori Next dell’anno.

La serata, patrocinata dal Consiglio della Regione Lazio, promossa dal comune di Tivoli e sponsorizzata da Ceres, sarà ricca di ospiti sul palco e nel backstage.

Gli ospiti presenti saranno: Will (direttamente da Sanremo 2023), Federica Carta, Dile, Caffellatte, Berna, Still Charles, Alex Polidori (doppiatore ufficiale di Spider-Man) e la band Isoladellerose (vincitori del programma The Band su Rai Uno).

Gli emergenti selezionati invece saranno giudicati da una giuria d’eccezione formata da esperti del settore musicale.

Non solo musica ma anche social: durante il corso della serata infatti saranno presenti influencers nel backstage e saranno premiati sul palco anche le tre categorie social dei personaggi web che si sono contraddistinti per l’impegno e i risultati ottenuti con la musica.

Annalu Music riceverà il premio Next Music Creator con i suoi 126 mila folllowers Instagram e 47 mila su Tiktok ottenuti grazie ai suoi contenuti di divulgazione musicale, Virginia Mingoni per aver avuto successo durante l’anno come artista di strada, un premio anche per la categoria “Next To You“ dedicata a chi mette il suo impegno nel sociale attraverso la musica.

Grazie alla media partnership con Radio Roma Television, la serata sarà registrata e la puntata dei Next Music Awards andrà in onda a fine settembre in esclusiva sui canali radio e sui canali TV nazionali del Network.

L’evento è sostenuto anche da Nuovo Imaie, Libera Università Igino Giordani e dall’Associazione di Promozione Sociale Be Live.

Start ore 20 con il preshow, con il lancio dal palco dei gadget in omaggio targati Ceres e l’animazione del duo IvanAle.

Inizio dello show e ospiti ospiti sul palco dalle ore 21.

Dopo la premiazione del vincitore, dalle 23:30 alle 01:00 seguirà il Next Music Party, il Djset con i deejay di Radio Roma. Area Food and beverage e possibilità di cenare nella suggestiva location dell’arena.

L’invito è rivolto a tutti e l’accesso all’evento sarà completamente gratuito.

Visita il sito ufficiale: clicca QUI

Visita il canale Instagram ufficiale dedicato all’evento: clicca QUI