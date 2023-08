TIVOLI – Settembre Tiburtino, due mesi di eventi per incentivare il Turismo

Dal 1 settembre al 28 ottobre a Tivoli si rinnova l’appuntamento con il Settembre tiburtino. La manifestazione, organizzata dal Comune di Tivoli, ideata per celebrare la fine dell’estate e dare il benvenuto all’autunno, presenta anche quest’anno un ricco calendario – in continuo aggiornamento – di eventi, tra concerti, esposizioni d’arte e artigianato, passeggiate archeologiche, presentazioni di libri, sfilate.

Il calendario degli eventi prevede, in particolare, la tradizionale Sagra del Pizzutello, dal 7 al 10 settembre, nata per rendere omaggio e far conoscere la preziosa “uva corna” tiburtina, citata da Plinio il Vecchio nel I secolo d.C e divenuta presidio Slow Food.

Programma Settembre Tiburtino 2023

Venerdì 1 Settembre

Ore 10,30/12,30 e 14,30/16,30 – Cortile Rocca Pia

Masterclass formativa sulla scrittura delle canzoni e la discografia oggi

Ore 19,00 – Cortile Rocca Pia

Mini live musicale dei corsisti

Da Venerdì 1 a Venerdì 8 Settembre

Sala Roesler Franz (ex Chiesa San Michele Arcangelo) – Piazza Palatina

Mostra/evento dal titolo: Acquerelli in mostra e racconti di Tivoli

A cura di Adalberto Marinucci

Sabato 2 Settembre

Ore 17,30 – Scuderie Estensi, Sala conferenze

Concerto di musica lirica

A cura dell’Associazione Musicale “Francesco Mannelli”

Dalle ore 22,00 – Anfiteatro di Bleso

Show e animazione musicale e premiazione finale evento “Next Music Award”

A cura della Luig (Libera Università Igino Giordani)

Domenica 3 Settembre

Dalle ore 17,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Trasposizione Teatrale del racconto: Niente più niente al mondo

Di Massimo Carlotto a cura di Alberto Marchetti

Dalle ore 19,30 – Piazza Campitelli

Sfilata di alta moda e premio Alta Moda Caput Mundi 2023

A cura di Enrico Commisso Impronta Adv

Da Venerdì 8 a Giovedì 14 Settembre

Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

I monologhi della pittura

Mostra collettiva di pittura e conferenza su tema della pittura oggi

8 Settembre, ore 17,00

Conferenza dal titolo: Il Pittore per Vocazione

A cura dell’Associazione Culturale I Cavalieri di Santo Stefano

75esima Sagra del Pizzutello – Giovedì 7, Sabato 9, Domenica 10 Settembre

Giovedì 7 settembre

Ore 17:00 – Scuderie Estensi

Aspettando la Sagra del Pizzutello: “Lungo il fiume e sull’acqua”

Tivoli e l’Aniene nella letteratura e nell’Arte a cura di Marco Testi

Sabato 9 settembre

Ore 9:30 – Chiostro di Villa d’Este

Apertura della Sagra

Momento musicale a cura del coro Giovanni Maria Nanino, in collaborazione con Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae MiC, Associazione Amici della Musica di Tivoli, Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene, Casa delle Culture e dell’Arte

Dalle 10:00 alle 17:00 – Partenza p.zza Garibaldi

Cammini di comunità: itinerari di memoria, storia e natura

Apertura gratuita al pubblico degli Orti di Pizzutello

Infopoint e guide turistiche specializzate, percorsi guidati verso gli Orti storici del Pizzutello

Dalle 13:00 – Itinerante nella città

Carta del Pizzutello di Tivoli

Itinerari di degustazione in collaborazione con Unione Commercio e Turismo e Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

Dalle 16:00 alle 18:00 – Santuario di Ercole Vincitore

Caccia al tesoro archeologica per famiglie e premiazione

Passeggiata e visita guidata dai Votani del Santuario di Ercole Vincitore agli Orti Estensi di Villa d’Este

Assaggi dell’Uva del Cardinale

A cura dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae MiC

Dalle 17:00 alle 24:00 – P.zza Plebiscito

Artigianato sotto le Stelle – Craft in the square

A cura dell’Associazione L’Erba Voglio

Domenica 10 settembre

Ore 9:00 – P.zza Garibaldi

Banco collettivo dei coltivatori storici della Comunità del Pizzutello

per vendita uve e mostra fotografica

Mostra fotografica a cura di Aiapp Lams, presidio Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

Ore 9:00 – P.zza S.Croce, via 2 Giugno e via Pacifici

Archeomercato della terra e Mercato Slow Food Lazio

Laboratori del Gusto “Educare al territorio” – La Via dell’Olio

Ore 10:00 – Parco F.A.I. Villa Gregoriana

Giornata del panorama dedicata al paesaggio, alla biodiversità,

al Pizzutello di Tivoli

A cura del F.A.I. – Fondo per l’ambiente italiano

Ore 10:00 – P.zza Rivarola

Corteo folkloristico e benedizione delle uve

Con la collaborazione dell’Asd Quintilio Primo, Maestro Carlo Gizzi e gruppo folk. Premiazione attività agricola identitaria ai custodi del Pizzutello di Tivoli

Ore 13:00 – Itinerante nella città

Carta del Pizzutello di Tivoli

Itinerari di degustazione in collaborazione con Unione Commercio e Turismo e Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

Dalle 16:00 alle 18:30 – Santuario di Ercole Vincitore

Momento musicale

Convegno sul tema: “Cambiare prospettiva coltivando la Vite. Bellezza, identità, memoria storica generano formazione, nuova consapevolezza per la conservazione dinamica del paesaggio ed il turismo”

Momento musicale a cura dell’Associazione culturale Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestra di Tivoli. Introduzione del Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae MiC Dott. Andrea Bruciati. Interventi di relatori rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato alla 75ª Sagra del Pizzutello

Ore 18:30 – Orto Estense

Passeggiata dai Votani del Santuario di Ercole Vincitore agli Orti Estensi con distribuzione offerta dell’Uva del Cardinale

A cura dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae MiC

Dalle 19:00 alle 23:00 – P.zza S.Croce, via 2 Giugno e via Pacifici

Archeomercato della terra e Mercato regionale Slow Food Lazio

Laboratori del Gusto “Educare al territorio”

La Via del Vin

Partecipazione alla “Notte dei calici” organizzata dall’Unione Commercio e Turismo con presenza di una postazione Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene con vini del territorio e adesione alla campagna “Bevi romagnolo” promossa dall’Alleanza dei Cuochi per sostenere le terre alluvionate dell’Emilia Romagna

Domenica 10 Settembre

Alle ore 17,00 – Chiesa di San Vincenzo, Piazza San Vincenzo

Concerto del coro G. M. Nanino

Presentazione del libro: Virgin di Quintiliolo, cinque composizioni mariane, dedicate all’immagine della Madonna di Quintiliolo della prima metà del novecento.

A cura dell’Associazione Amici della Musica di Tivoli – Coro Giovanni Maria Nanino e Associazione Il Caffè Culturale

Da Lunedì 11 a Martedì 20 Settembre

Sala Roesler Franz (ex Chiesa San Michele Arcangelo) – Piazza Palatina

Mostra di opere pittoriche: Tivoli amor mio

Di Armando Di Rocco e Aldo Sabatucci

Venerdì 15 Settembre

Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Mostra fotografica. Mostra sensoriale. Mostra di oggetti realizzati da ragazzi disabili e breve conferenza finale

A cura dell’Agesci Gruppo Tivoli 1

Sabato 16 e Domenica 17 Settembre

Dalle ore 8,00 del 16 Settembre alle ore 24,00 del 17 Settembre – Piazza Codro Benedetti

Sagra della Pizzetta Fritta

Tamburellare Tiburtine in vestiti tradizionali

Esibizione del gruppo Ritmania, laboratorio di ritmo e percussioni

A cura dell’Associazione Infioratori di Tivoli (Contrada via Maggiore)

Sabato 16 Settembre

Dalle ore 9,00 – Anfiteatro di Bleso e Scuderie Estensi

XII Reunion Bikers

Raduno motoristico ed esposizione organizzato da Associazione Asd MPM Roma, Motoclub

Sabato 16 Settembre

Ore 16,30 – Sala ex Chiesa dell’Annunziata

Presentazione del libro Amen

Di Chiara Mutti

Domenica 17 Settembre

Dalle ore 17,00 – Scuderie Estensi, p.zza Garibaldi

Trasposizione Teatrale del monologo ”Novecento” di Alessandro Baricco

A cura di Alberto Marchetti

Da Lunedì 18 a Domenica 24 Settembre

Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 – Sala Espositiva delle Scuderie Estensi

XVIII Mostra Filatelica e del Collezionismo vario

XIII Mostra Artistica Artigianale “Arte&Pittura”

Domenica 24 Settembre

Spettacolo Musicale

A cura dell’Associazione R.D.D. La Rosa Del Deserto

Mercoledì 20, Giovedì 21 e Venerdì 22 Settembre

Dalle ore 16,00 alle ore 21,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

TIVOLIcult 2023

Mostra “Tivoli città d’acqua, pietra e spirito”

Presentazione di libri, reading, e conferenze

Caffè Filosofico a cura della prof.ssa Margherita Conteduca

Concerto del Centro Diffusione Musica

“Tivoli città dei ponti” Passeggiata guidata rivolta ai ragazzi

A cura della LUIG – Libera Università Igino Giordani

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre

Parco “Il sogno di Malala” – Villa Adriana

TIVOLIcult 2023

Mostra “Tivoli città d’acqua, pietra e spirito”

Inaugurazione della biblioteca allestita dalla LUIG

Caccia al tesoro, alla scoperta dei beni artistici di Tivoli

Tornei di Basket e Calcetto e giornate dedicate allo sport

A cura della LUIG – Libera Università Igino Giordani

Da Venerdì 22 a Venerdì 29 Settembre

Sala Roesler Franz (ex Chiesa San Michele Arcangelo) – Piazza Palatina

Mostra con esposizione di opere artistiche dedicata ad “Italo Calvino – nel centenario della nascita”

A cura dell’Associazione Arteka 32 Aps

Domenica 24 Settembre

Ore 18,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Rassegna Concertistica “Echi popolari nella musica colta – I canti della campagna romana”

A cura dell’Associazione culturale musicale: Presto con fuoco Aps

Mercoledì 27 e Giovedì 28 Settembre

Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Esposizione lavori di artigianato e manufatti creativi realizzati dai partecipanti dei Centri diurni “La locomotiva” e “L’Araba Fenice”

A cura del Consorzio Intesa affidatario della gestione di Centri diurni

Venerdì 29, Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre

Venerdì 29 Settembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 – Sabato 30 Settembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00 – Domenica 1 Ottobre dalle ore 10,00 alle ore 17,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

25 anni del Giornale XL – L’informazione locale

30 Settembre

XL e Notizia locale: l’informazione per l’associazione e la cultura ai tempi dell’Intelligenza Artificiale

1 Ottobre

Tivoli prossima futura: prospettive per una città che cambia

A cura di Tritype srl

Da Domenica 1 Ottobre a Venerdì 6 Ottobre

Sala Roesler Franz

Insight – Mostra di opere fotografiche

A cura di Silvana Di Lorenzo

Giovedì 5 Ottobre

Dalle ore 14,00 alle ore 24,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Magiceh fantasie – Compagnia di teatro dialettale tiburtino

Rappresentazione teatrale dialettale degli avvenimenti dell’ultimo secolo, avvenuti a Tivoli

A cura del Comitato di Quartiere Arci, in sinergia con la scuola di ballo Next Dance Studio

Venerdì 6 Ottobre

Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Presentazione dell’antologia di racconti “Arripizzari” a cura della Prof.ssa Maria Antonietta Coccanari De’ Fornari

Con la partecipazione della scrittrice Dacia Maraini

Sabato 7 Ottobre

Ore 21,00 – Auditorium Orazio Tivoli Terme

Spettacolo Teatrale “Costume da torero”

A cura di A.P.A.C. Arcobaleno

Domenica 8 Ottobre

Dalle ore 18,00 alle ore 21,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Le Voci Della Terra

Concerto di brani a cappella eseguiti dall’associazione Charmonie vocal group

Da Sabato 14 a Lunedì 16 Ottobre

Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Cinema: la Fabbrica dei Sogni

Mostra sul cinema e le sue suggestioni

15 Ottobre, ore 17,00

Spettacolo dedicato al cinema

16 Ottobre, ore 17,00

Convegno con la partecipazione di scrittori di libri gialli

A cura dell’Associazione culturale: Il bivio

Sabato 28 Ottobre

Ore 18,00 – Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi

Concerto per voci e pianoforte dal titolo “Err und sie”

A cura dell’Associazione culturale musicale Presto con fuoco Aps