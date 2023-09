CAPENA – Croce Rossa Italiana, Corso di Formazione per aspiranti volontari

Il Comitato di Croce Rossa Valle del Tevere il 1° ottobre 2023 apre le porte ad un nuovo gruppo di aspiranti volontari, avrà infatti inizio il corso base che offre a chiunque sia interessato la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia di Croce Rossa Italiana.

Quello del volontariato è una realtà sempre più in crescita e sempre più capillare. La formazione è di fondamentale importanza e Croce Rossa Italiana è particolarmente attenta alla preparazione dei suoi volontari.

Negli ultimi anni, conseguentemente alla globalizzazione, Croce Rossa Italiana ha spostato il proprio interesse verso il sociale, non dimenticando però la ragione per cui è nata: garantire assistenza sanitaria a chiunque ne abbia bisogno.

Durante i primissimi mesi di pandemia da Covid 19 la Croce Rossa di tutta Italia, grazie alla preparazione dei suoi volontari e al loro spirito di umanità, ha potuto aiutare coloro ai quali era impedito uscire di casa.

In questa fase sono nati i “volontari temporanei” persone comuni che con un breve corso seguito online hanno potuto essere d’ausilio ai comitati dei vari territori : con la formazione adatta, Croce Rossa ha reso tutti #inarrestabili.

Le possibilità di crescita sono tante e varie, ci si può formare per diventare soccorritori, per assistere la popolazione durante le emergenze, per dare un sostegno a coloro che necessitano di essere ascoltati e non giudicati, per raccogliere alimenti e poi distribuirli alle famiglie indigenti del territorio.

Non sempre è facile svolgere i servizi richiesti, i volontari non sono economicamente sostenuti, ma le soddisfazioni personali non mancano mai. I comitati si autofinanziano con il loro lavoro e attraverso le donazioni che molte persone generose fanno.

E come l’energia che non si distrugge ma si trasforma, l’azione di ogni singolo volontario non è vana ed il suo bene genera altro bene.

Questo è solo un anticipo di quello che scoprirete partecipando alla presentazione del corso che si terrà alle ore 16:00 del 30 settembre 2023 a Capena in Via Don Minzoni 10 presso i locali dell’associazione Porta Futuro.

Siete tutti invitati ad assistere e magari a dare inizio a una nuova parentesi di vita.

Info: 380/7509250