GUIDONIA – Comix, luna park e mercatini: week end di feste in città

Guidonia per due giorni in festa. Sabato 14 e domenica 15 ottobre quattro eventi, ciascuno con decine id appuntamenti, animeranno la città dell’Aria. A partire dal centro che ospiterà per tutto il week end “Comix Park”, la IV edizione della fiera del fumetto, cinema e cartoni animati.

Comix Park a ingresso gratuito

Un appuntamento a ingresso gratuito per gli appassionati di manga e cultura pop giapponese. In piazza Caduti di Nassirya stand a tema, cosplay contest, cartoon band, musical, fumetti, action figures, giochi, spettacoli, tornei, workshopbe area food.

Alle 22.15 di sabato 14 il concerto di sigle dei cartoni animati con Super Saiyan. Domani si parte alle 16 con panel e giochi, quindi alle 17 il Cosplay contest presentato dal duo comico al femminile Peressuina: i cosplayers avranno l’opportunità di esibirsi sul palco.

A Guidonia Centro Mostra Mercato dell’Artigianato e dei prodotti tipici

Sempre in centro, lungo via Roma, da sabato fino a mezzanotte di domenica, fa tappa “Regioni d’Europa Mercati Internazionali” con una mostra mercato dedicata ad artigianato, prodotti tipici e cucina.

Saranno 75 gli stand provenienti dai paesi del Continente per portare i visitatori in viaggio alla scoperta dei sapori e degli odori dell’Europa. L’accesso è gratuito.

A Villanova Delizie d’Autunno: street food e birra alla spina

Week end in festa anche in piazza San Giuseppe Artigiano, a Villanova, con “Delizie e sapori d’autunno”: oggi, sabato 14 ottobre, alle 18 si aprono gli stand di street food e birra alla spina, alle 19.30 si esibisce Mago Mario e alle 22 spettacolo con Stylnovo e Gianluca Fubelli. Si replica domani a partire dalle 18 per chiudere con una serata Easypop: scegli la tua canzone preferita.

Alla Camionabile luna park, food e musica dal vivo

Festa d’autunno, da oggi pomeriggio fino a domani sera, nel parco Papa Giovanni Paolo II, in zona camionabile : artigiani, musica dal vivo, luna park, food e per concludere spettacolo di fuochi d’artificio. Iniziativa speciale: “Una pallina per un sogno”, il riciclo dei giocattoli.

